Нардепа Скороход госпитализировали вместе с ребенком: у обоих коронавирус

Скороход лежит в больнице вместе с новорожденным ребенком

Прошедшая по спискам "Слуги народа", но затем попавшая в опалу Зеленского Анна Скороход заявила о том, что попала в инфекционку вместе с недавно рожденным ребенком. По ее словам, в зоне риска находятся все от мала до велика, а не только старики.

В своем Telegram-канале заболевшая две недели назад Анна Скороход написала о положительном результате на COVID-19 у малыша, которому нет и полугода.

По ее словам, на 11-й день самоизоляции и она, и ребенок, чувствовали себя хорошо. А уже спустя сутки повторный тест нардепа показал наличие вируса и у нее, и у малыша. При этом у отпрыска Скороход появились симптомы болезни.

"У него самочувствие плохое, едем по "скорой" в инфекционное отделение", — написала нардеп.

На 15-й день болезни вирус вернулся к парламентарию с новой силой. Температура ее тела повысилась до 38, а сама политик почувствовала головную боль, слабость и ломоту в теле.

"Итог: С субботнего вечера нахожусь с ребёнком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков. Самое страшное, когда болеют дети. Берегите себя, а их ещё больше!", - подчеркнула выгнанная из "слуг народа" нардеп.

Напомним, в Украине цифра официально заболевших по-прежнему остается несоизмеримой с реальностью - 1462 случая заражения за более чем месяц. 45 человек скончались.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.