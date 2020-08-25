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Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ - она в тяжелом состоянии

13:32
ТИМОШЕНКО ПОДКЛЮЧИЛИ К АППАРАТУ ИВЛ - фото 1
ТИМОШЕНКО ПОДКЛЮЧИЛИ К АППАРАТУ ИВЛ

Главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.

Тимошенко заразилась коронавирусом

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на инсайд.

"Кроме того, у Тимошенко не опускается температура ниже 39. В то же время, по информации "РБК-Украина", дочь Тимошенко - Евгения и зять - Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме", - передает СМИ.

Что было ранее?

23 августа Юлия Тимошенко сдала положительный тест на COVID-19. Где именно заразилась лидер "Батькивщины", неизвестно.

Напомним, что…

За время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинских политиков. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, Валерий Божик, олигарх Вадим Новинский и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.

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Новости Украина Юлия Тимошенко Батьківщина Пандемия коронавируса
РБК Украина
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