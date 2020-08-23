Тимошенко заразилась коронавирусом

Юлия Тимошенко заболела коронавирусом

Непотопляемая и скандальная представительница украинского истеблишмента Юлии Тимошенко сдала положительный тест на COVID-19. Вместе с ней заразились и другие члены ее семейства.

Как сообщают источники издания "РБК-Украина", вместе с Юлией Тимошенко коронавирус подцепили дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин.

Где именно заразилась лидер "Батькивщины", неизвестно. Впрочем, нардеп не слишком уж и придерживалась карантинных норм, каталась на отдых и традиционно тусила в эфирах украинских телеканалов.

О том, как проходит болезнь у парламентария и ее родных, журналисты не сообщают. Не ясно также, проходит ли Тимошенко лечение в домашних условиях или ее госпитализировали.

В то же время никаких официальных подтверждений болезни неувядаемой политической деятельницы в данный момент нет. Несколько часов назад на ее странице в Facebook появился пост-поздравление с Днем национального флага Украины.

Напомним, начало пандемии COVID-19 ознаменовалось болезнью целого ряда нардепов и власть имущих, которые вопреки всем рекомендациям летали на отдых за границу, откуда и привезли коронавирус.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.