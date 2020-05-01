Стадия отрицания: в МОЗ сообщили статистику заражений коронавирусом за сутки

Коронавирус официально распространяется все меньше

Постоянно удерживающиеся в пределах одних значений официальные данные о распространении COVID-19 в стране свидетельствуют о том, что Украина плотно стала на путь снятия карантина в ближайшее время.

Судя по тому, как статистика подгоняется под стремления Кабмина, уже в ближайшее время правительство объявит о переходе к ускоренному плану снятию ограничений.

Утром в пятницу, 1 мая, в Центре общественного здоровья сообщили о 455 обнаруженных за сутки случаях нового заражения китайским коронавирусом.

Всего же с момента обнаружения первого заболевшего в стране зафиксировали 10861заболевших.

"272 человека умерли, а 1413 выздоровели", - отметили в ведомстве.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.