В Черкассах откроются магазины и парки, несмотря на запреты Кабмина
Горсовет Черкасс разрешит работу магазинов, рынков и парикмахерских с 1 мая 2020 года.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на решение местных властей.
Согласно документу, с 1 мая в городе разрешается работать:
- магазинам по продаже непродовольственных товаров, стройматериалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцтоваров, цветов, книжной продукции и мебели;
- мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу;
- парикмахерским и салонам красоты, салонам для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонам ритуальных услуг, проектным организациям;
- рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозпродукции и цветов;
- летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;
- объектам спортивной инфраструктуры;
Кроме того жителям города позволяется посещать местные парки, скверы, учреждения и аттракционы.
Отметим, что согласно распоряжениям Кабмина, какие-либо послабления карантина возможны лишь после 11 мая.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.
25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.
1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.
6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.
22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.