В Черкассах откроются магазины и парки, несмотря на запреты Кабмина

Черкассы частично отменяют карантин, несмотря на запреты Кабмина / РБК Украина

Горсовет Черкасс разрешит работу магазинов, рынков и парикмахерских с 1 мая 2020 года.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на решение местных властей.

Согласно документу, с 1 мая в городе разрешается работать:

магазинам по продаже непродовольственных товаров, стройматериалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцтоваров, цветов, книжной продукции и мебели;

мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу;

парикмахерским и салонам красоты, салонам для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонам ритуальных услуг, проектным организациям;

рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозпродукции и цветов;

летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;

объектам спортивной инфраструктуры;

Кроме того жителям города позволяется посещать местные парки, скверы, учреждения и аттракционы.

Отметим, что согласно распоряжениям Кабмина, какие-либо послабления карантина возможны лишь после 11 мая.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.