США выделит Украине вооружения на $125 млн – СМИ

США выделит Украине вооружения на $125 млн – СМИ

Министерство обороны США выделит Украине партию военной помощи на сумму $125 млн

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на CNN.

По данным источника, речь идет о первой половине из $250 млн помощи, выделенной на нужды обороны Украины.

"Новый пакет помощи включает противоартиллерийские радары и вооруженные патрульные катера Mark VI. Последние считаются особенно важными, учитывая напряженность в отношениях Украины с Россией в Черном и Азовском морях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине из-за "сомнения в ее целесообразности.

Настоящей же причиной, - полагают противники Трампа, - является давление на Владимира Зеленского с целью продавить расследование против сына Джо Байдена (вероятного конкурента главы США на президентских выборах). Оба лидера всякое давление отрицают.

В декабре 2019 г. президент США Дональд Трамп поддержал выделение Украине 250 млн. долл. военной помощи в 2021 году. Подробнее об этом читайте здесь.