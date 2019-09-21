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Трамп и Байден поругались из-за Зеленского - ФОТО

Вчера, 21:30
Трамп и Байден поругались из-за Зеленского - ФОТО - фото 1
Трамп и Байден поругались из-за Зеленского - ФОТО

Бывший вице-президент США Джо Байден потребовал от главы США Дональда Трампа опубликовать стенограмму бесед с Владимиром Зеленским.

Трамп лишит Украину помощи. Но есть одно "но"

Об этом политик написал в Twitter.

"Если отчеты правдивы, тогда на самом деле нет границ у готовности президента Трампа злоупотреблять своей властью и унижать свою страну", - отметил кандидат в президенты США.

Трамп и Байден поругались из-за Зеленского - ФОТО - фото 188192

Трамп в свою очередь обиделся и заявил следующее:

"Фейковые СМИ и их партнер, Демократическая партия, хотят максимально дистанцироваться от требования Джо Байдена к украинскому правительству, чтобы оно уволило прокурора, который вел расследование против его сына, иначе оно не получат денег от США. Поэтому они сфабриковали историю обо мне и совершенно обыденной беседе, которую я провел с новым президентом Украины. Не было сказано ничего, что было бы неправильным... Фейковые СМИ знают это, но не хотят сообщать!"

Трамп и Байден поругались из-за Зеленского - ФОТО - фото 188191

Отметим, что ранее в западной прессе появилась информации об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом которой является Хантер Байден — сын Джо Байдена.

По мнению некоторых СМИ, его результаты могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара против его конкурента.

Что касается прокурора, которого упомянул Трамп, то им предположительно является Виктор Шокин. Тот оставил кресло главы ГПУ в 2016 г., после чего дело Burisma было передано "по наследству" Юрию Луценко. Весной 2019 г. кум Порошенко заявил о готовности сотрудничать с американскими правоохранительными органами.

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Виктор Шокин

"Я готов и хотел бы встретиться с руководством правоохранительных органов США для того, чтобы предоставить им все необходимые материалы, чтобы они проверили всех американских граждан, причастных к делу Burisma на законность их действий", - заявлял ранее экс-генпрокурор.

Зеленский "вмешивается" в дела США?

Если Трамп и Зеленский и вели переговоры о расследовании против Байдена Мл., то скорее всего по закрытым, а не открытым каналам. К тому же неизвестно, сделала ли Команда Зе ставку на одного из кандидатов в президенты США или нет. В 2016 г. Порошенко и Ко кинули жребий и начали налаживать контакты с Хилари Клинтон. Результат известен. Как знать, может "зеленые" более осторожны и не спешат с выбором?

Напомним, Обама мог спасти Крым – Трамп.

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