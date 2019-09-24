США приостановили помощь Украине. "Замешан" Зеленский - СМИ

США приостановили помощь Украине. "Замешан" Зеленский - СМИ

Президент США Дональд Трамп попросил главу бюджетного управления Мика Малвейни приостановить выплату денежно помощи Украине. За неделю до звонка Владимиру Зеленскому

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

По данным СМИ, Дональд Трамп "усомнился" в целесообразности упомянутой помощи из-за коррупции в Украине.

В то же время источник "WP" опровергает слухи о давлении на Украину из-за расследования против компании сына Джо Байдена. Как известно, последний является конкурентом американского гаранта на предстоящих выборах президента.

Если верить более ранним интервью главы ГПУ Юрия Луценко, Украина и вправду предлагала сотрудничество США по данному делу.

Однако Дональд Трамп настойчиво отрицает обсуждение темы "Байден – Burisma" с президентом Владимиром Зеленским.

К тому же глава США регулярно критикует либеральные СМИ (к которым принадлежит и The Washington Post – прим. ред.), называя их информацию "лживой и недостоверной".