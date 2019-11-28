Задержка помощи Украине: в США наказали виновных

Задержка помощи Украине: в США наказали виновных

В США наказали чиновников, виновных в задержке выделения финансовой помощи на военные нужды Украины.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на "The Guardian".

По данным источника, юрист и еще один неназванный чиновник Административно-бюджетного управления Адаминистрации президента США (АБУ – прим. ред.) были вынуждены подать в отставку. Последний будто бы "находился в отчаянии из-за непонимания причины задержки".

Как уточнил сотрудник АБУ Марк Сэнди, в полученном им электронном письме от 12 июля, Дональд Трамп лично "распорядился задержать военную помощь Украине без объяснения оснований для такого решения".

Марк Сэнди

Напомним, ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине, т.к. "усомнился" в ее целесообразности.

Настоящей же причиной, - полагают противники Трампа, - является давление на Владимира Зеленского с целью продолжить расследование против сына Джо Байдена (вероятного конкурента главы США на президентских выборах).

Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".