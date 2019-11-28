Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

Задержка помощи Украине: в США наказали виновных

Вчера, 21:40
Задержка помощи Украине: в США наказали виновных - фото 1
Задержка помощи Украине: в США наказали виновных

В США наказали чиновников, виновных в задержке выделения финансовой помощи на военные нужды Украины.

До Украины не дошли миллионы из США. Что известно?

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на "The Guardian".

По данным источника, юрист и еще один неназванный чиновник Административно-бюджетного управления Адаминистрации президента США (АБУ – прим. ред.) были вынуждены подать в отставку. Последний будто бы "находился в отчаянии из-за непонимания причины задержки".

Как уточнил сотрудник АБУ Марк Сэнди, в полученном им электронном письме от 12 июля, Дональд Трамп лично "распорядился задержать военную помощь Украине без объяснения оснований для такого решения".

Задержка помощи Украине: в США наказали виновных - фото 192038

Марк Сэнди

Напомним, ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине, т.к. "усомнился" в ее целесообразности.

Настоящей же причиной, - полагают противники Трампа, - является давление на Владимира Зеленского с целью продолжить расследование против сына Джо Байдена (вероятного конкурента главы США на президентских выборах).

Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
США военная помощь Дональд Трамп Новости
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
РФ и Украина обсудили "газовое сотрудничество". Что происходит? - фото 1
РФ и Украина обсудили "газовое сотрудничество". Что происходит?
Вчера, 23:03
Суд снова решил дело Ляшко. Что постигнет радикала? - фото 1
Суд снова решил дело Ляшко. Что постигнет радикала?
Вчера, 17:40
Замглавы МИД Елена Зеркаль подала в отставку – ФОТО - фото 1
Замглавы МИД Зеркаль подала в отставку – ФОТО
Вчера, 17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
Вчера, 14:12
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена Правды: Почему нельзя пропустить премьеру этого фильма
Вчера, 13:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Загрузка...