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США даст Украине еще 250 млн. долл. Раскрыты детали

10:41
США даст Украине еще 250 млн. долл. Раскрыты детали - фото 1
США даст Украине еще 250 млн. долл. Раскрыты детали

Президент США Дональд Трамп выступил за выделение Украине 250 млн. долл. военной помощи в 2021 году.

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Об этом заявил замминистра обороны США Джон Руд.

"Если Конгресс утвердит (проект бюджета — прим.ред.) и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине", - заявил политик.

США даст Украине еще 250 млн. долл. Раскрыты детали - фото 192347

Джон Руд

Отметим, что нынешний американский транш в размере 250 млн долл. выплачен Украине почти в полном объёме, за исключением 8,5 млн. долл., которые поступят позже.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине, т.к. "усомнился" в ее целесообразности.

Настоящей же причиной, - полагают противники Трампа, - является давление на Владимира Зеленского с целью продолжить расследование против сына Джо Байдена (вероятного конкурента главы США на президентских выборах).

Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".

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США Дональд Трамп ВСУ Новости
Громадське
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