США даст Украине еще 250 млн. долл. Раскрыты детали
Президент США Дональд Трамп выступил за выделение Украине 250 млн. долл. военной помощи в 2021 году.
Об этом заявил замминистра обороны США Джон Руд.
"Если Конгресс утвердит (проект бюджета — прим.ред.) и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине", - заявил политик.
Джон Руд
Отметим, что нынешний американский транш в размере 250 млн долл. выплачен Украине почти в полном объёме, за исключением 8,5 млн. долл., которые поступят позже.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине, т.к. "усомнился" в ее целесообразности.
Настоящей же причиной, - полагают противники Трампа, - является давление на Владимира Зеленского с целью продолжить расследование против сына Джо Байдена (вероятного конкурента главы США на президентских выборах).
Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".