США даст Украине еще 250 млн. долл. Раскрыты детали

США даст Украине еще 250 млн. долл. Раскрыты детали

Президент США Дональд Трамп выступил за выделение Украине 250 млн. долл. военной помощи в 2021 году.

Об этом заявил замминистра обороны США Джон Руд.

"Если Конгресс утвердит (проект бюджета — прим.ред.) и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине", - заявил политик.

Джон Руд

Отметим, что нынешний американский транш в размере 250 млн долл. выплачен Украине почти в полном объёме, за исключением 8,5 млн. долл., которые поступят позже.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине, т.к. "усомнился" в ее целесообразности.

Настоящей же причиной, - полагают противники Трампа, - является давление на Владимира Зеленского с целью продолжить расследование против сына Джо Байдена (вероятного конкурента главы США на президентских выборах).

Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".