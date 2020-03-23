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У депутата ОПЗЖ обнаружили коронавирус – СМИ

12:08
У депутата ОПЗЖ выявили коронавирус – СМИ - фото 1
У депутата ОПЗЖ выявили коронавирус – СМИ

У депутата от "ОПЗЖ" Александра Лукашева выявили коронавирус.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд. Лукашев был во Франции на горнолыжном курорте Куршавель, который стал эпицентром эпидемии SARS-CoV-2 (для богатых), затем возвращался в Украину с еще одним заразившимся - нардепом Шаховым.

По данным источника, "экспресс-тесты (Лукашева – прим. ред.) были отрицательными, ПЦР (тест методом полимеразной цепной реакции – прим. ред.) подтвердил (результат - прим. ред.)". Как уточняет "УП", на прошлой неделе у нардепа была температура, сейчас он чувствует себя гораздо лучше.

Напомним, 18 марта пресс-служба МОЗ заявила, что среди больных коронавирусом числится нардеп Сергей Шахов, ранее отдыхавший в Куршавеле (Франция). После возвращения в Украину политик принял участие в работе комитета экологии; на внеочередном заседании ВРУ он участия не принимал.

21 марта Шахова госпитализировали в столичную больницу с воспалением легких.

22 марта коронавирус диагностировали у еще одного нардепа - Сергея Вельможного. Подробнее об этом читайте здесь.

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Новости Украина Пандемия коронавируса Оппозиционная платформа - За життя Верховна Рада Александр Лукашев Сергей Шахов
Украинская правда
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