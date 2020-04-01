Зеленский хочет ужесточить карантин: Что изменится?

Зеленский хочет уже сточить карантин: Что изменится?

Президент Украины Владимир Зеленский подумывает об ужесточении карантинных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"На совещании (президента - прим. ред.) была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.

На данный момент органы власти провели совещания со всеми телевизионными группами о трансляции пасхальных богослужений. Лишь три телеканала не предоставили свое согласие, однако переговоры с ними продолжаются.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.