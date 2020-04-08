Карантин продлят до начала мая – Шмыгаль

Карантин продлят до начала мая – Шмыгаль

В среду, 8 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, скорее всего, продлят до начала мая.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на заявление главы Кабмина.

"Если будет зафиксировано динамику снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен до 24 апреля и возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая месяца", - рассказал Денис Шмыгаль.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.