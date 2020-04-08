Карантин продлят до начала мая – Шмыгаль
В среду, 8 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, скорее всего, продлят до начала мая.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на заявление главы Кабмина.
"Если будет зафиксировано динамику снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен до 24 апреля и возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая месяца", - рассказал Денис Шмыгаль.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.
25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.
1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.
6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.