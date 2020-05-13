Шмыгаль назвал дату нового ослабления карантина: Раскрыты детали

Шмыгаль рассказал о дальнейшем ослаблении карантина: Названа дата

Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл детали дальнейшего ослабления карантина в Украине.

Об этом политик заявил во время заседания правительства.

"Сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел – 343 человека. Впервые такой показатель высокий. К сожалению, он пока не превышает количества заболевших сегодня. Но эта умеренная статистика – это результат наших мероприятий, ответственности граждан и бизнеса", - рассказал премьер, назвав дату возможного ослабления карантина.

"С 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений. Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина, подчеркиваем это", - добавил политик.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

4 мая правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.

11 мая в Украине ослабили карантинные меры по борьбе с коронавирусом.