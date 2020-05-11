В одной из областей Украины ввели адаптивный карантин: Что это значит?
В одной из украинских областей был введен т.н. "адаптивный карантин".
Об этом сообщает Черновицкая обладминистрация в Facebook.
Согласно источнику, в Черновицкой области продлевается запрет на:
- работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;
- пребывание в общественных местах без масок;
- проведение массовых мероприятий;
- посещение детских и спортивных площадок;
- предоставление стоматологических услуг;
- движение пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.
- работу учебных заведений и воспитательных учебных заведений.
В то же время разрешается возобновить работу:
- кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания (только в режиме доставки или на вынос);
- адвокатам, нотариусам, аудиторам и психологам;
- музеев.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.
25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.
1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.
6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.
22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.
4 мая правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.
11 мая в Украине ослабили карантинные меры по борьбе с коронавирусом.