Владимир Зеленский Карантин в Украине День Победы война на Донбассе

В одной из областей Украины ввели адаптивный карантин: Что это значит?

Вчера, 21:40
В одной из областей Украины ввели адаптивный карантин: Что это значит? - фото 1
В одной из областей Украины ввели адаптивный карантин: Что это значит?

В одной из украинских областей был введен т.н. "адаптивный карантин".

В Украине могут ввести новый вид карантина - ВИДЕО

Об этом сообщает Черновицкая обладминистрация в Facebook.

Согласно источнику, в Черновицкой области продлевается запрет на:

  • работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;
  • пребывание в общественных местах без масок;
  • проведение массовых мероприятий;
  • посещение детских и спортивных площадок;
  • предоставление стоматологических услуг;
  • движение пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.
  • работу учебных заведений и воспитательных учебных заведений.

В то же время разрешается возобновить работу:

  • кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания (только в режиме доставки или на вынос);
  • адвокатам, нотариусам, аудиторам и психологам;
  • музеев.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

4 мая правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.

11 мая в Украине ослабили карантинные меры по борьбе с коронавирусом.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Черновицкая область Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В оккупированном Крыму продлили карантин: Все подробности - фото 1
В оккупированном Крыму продлили карантин: Все подробности
Вчера, 18:00
Боевики "ЛДНР" закрыли КПВВ для украинцев: Что происходит? - фото 1
Боевики "ЛДНР" закрыли КПВВ для украинцев: Что происходит?
Вчера, 15:00
Тимошенко получила $11 миллионов от американцев - фото 1
Тимошенко получила $11 миллионов от американцев
Вчера, 13:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35