В одной из областей Украины ввели адаптивный карантин: Что это значит?

В одной из областей Украины ввели адаптивный карантин: Что это значит?

В одной из украинских областей был введен т.н. "адаптивный карантин".

Об этом сообщает Черновицкая обладминистрация в Facebook.

Согласно источнику, в Черновицкой области продлевается запрет на:

работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;

пребывание в общественных местах без масок;

проведение массовых мероприятий;

посещение детских и спортивных площадок;

предоставление стоматологических услуг;

движение пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.

работу учебных заведений и воспитательных учебных заведений.

В то же время разрешается возобновить работу:

кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания (только в режиме доставки или на вынос);

адвокатам, нотариусам, аудиторам и психологам;

музеев.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

4 мая правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.

11 мая в Украине ослабили карантинные меры по борьбе с коронавирусом.