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"Пресвятая погорелица!": Квартал "извинился" перед Гонтаревой, но не совсем - ВИДЕО

08:40
"Пресвятая погорелица!": Квартал "извинился" перед Гонтаревой – ВИДЕО - фото 1
"Пресвятая погорелица!": Квартал "извинился" перед Гонтаревой – ВИДЕО

Студия "Квартал 95" извинилась перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за песню о "сгоревшей хате". Но в своей манере.

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Об этом написала пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук в Facebook.

"Квартал 95" извинился перед Гонтаревой) Больше смотрите в новогоднем выпуске))", - отметила девушка и выложила то самое извинение Квартала. Однако позже видео было удалено.

'Пресвятая погорелица!': Квартал 'извинился' перед Гонтаревой, но не совсем - ВИДЕО - фото 192899

На опубликованном фрагменте (который мы успели посмотреть - прим. ред.) Евгений Кошевой поет следующие строки.

"У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на "Дельта банка" карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", - печальным голосом спел шоумен.

Отметим, что спустя некоторое время ролик снова появился в сети, т.ч. заценить новую песню "Квартала" теперь может каждый.

Напомним, в октябрьском выпуске "Вечернего Квартала" прозвучал номер "на злобу дня" под названием "Горіла Хата Гонтарєвої". Ее исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Григория Веревки. Пожар в доме экс-главы НБУ кварталовцы назвали "ярким событием" и позлорадствовали от души, заявив, что "хата" сгорела от стыда.

Самой же Гонтаревой песня не очень понравилась. Подробности читайте по ссылке.

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Валерия Гонтарева Вечерний квартал Евгений Кошевой Новости Украина
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