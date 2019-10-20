Горіла Хата: Квартал жестоко поиздевался над соратницей Порошенко

Валерии Гонтаревой не особо смешно. Интересно, почему?

Вокруг свежего выпуска Вечернего Квартала разразился скандал. Всему виной - песня про злоключения экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Как известно, Валерия Гонтарева бежала из Украины и ныне находится в Лондоне. При этом ее недвижимость в Украине воспламеняется. Так было с автомобилем загородным домом.

Сторонники Петра Порошенко и сама Гонтарева считают, что это политическая расправа и назвали закажчика - олигарха Коломойского. Противники же Гонтаревой и пятого президента прямо называют эти пожары инсценировками.

Разумеется, ни те, ни другие не приводят никаких доказательств, пока силовые структуры "расследуют" эти эпизоды.

Не молчать решили и бывшие коллеги президента Зеленского - в свежем выпуске "Вечернего Квартала" позвучал номер "на злобу дня" под названием "Горіла Хата". Ее исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Григория Веревки. Собственно, вот она.

Горіла Хата - песня про Гонтареву - Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Веревки - смотреть онлайн:

Пожар кварталовцы назвали "ярким событием", позлорадствовали от души, заявив, что "хата" сгорела от стыда.

Песня спровоцировала скандал, "кварталовцев" обвинили во всех смертных грехах. Также не забыли слова Елены Кравец о том, что президент Зеленский до сих пор состоит в редакторских чатах и читает шутки своих бывших коллег, а значит - одобрил и эту песню.

Отметим, что эта композиция вполне в духе Квартала - они шутили и хуже/жестче, однако сейчас ситуация поменялась - в данном случае они "шутят" в пользу президента на телеканале Коломойского, которого Гонтарева и винит в преследованиях. В общем, скандальненько.