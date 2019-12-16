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"Весна прошла, посадок нет": Квартал жестко отстебал Команду Зе - ВИДЕО

09:30
"Весна прошла, посадок нет": Квартал жестко отстебал Команду Зе - фото 1
"Весна прошла, посадок нет": Квартал жестко отстебал Команду Зе

В воскресенье, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт студии "Квартал 95" и заценил песню о своей команде.

Порошенко включился в травлю 95 Квартала

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Как видно из опубликованных видео, экс-коллеги гаранта не умерили свой пыл в отношении власти.

Так, в одной из песен комиков прозвучали такие строки: "

"С лицами суровыми сидят прокурорские, С делами громкими есть к вам вопросики: Весна прошла, посадок нет, а зимой – зимой сажать не принято?".

Напомним, что президент Украины уже давно не является владельцем компаний "Киноквартал" , "Студия Квартал-95, "Продюсерский центр "Лига Смеха" и др. фирм.

Однако он продолжает следить за работой своего бывшего коллектива и не против того, чтобы его высмеивали. Как кстати не против и сам "Квартал". Только зацените вот это видео.

Однако далеко не все шутки нравятся экс-шоумену. Так, в одном из интервью Александр Пикалов заявил, что Владимир Зеленский лично звонил ему по поводу одного из шоу и сделал ряд критических замечаний. Подробности читайте по ссылке.

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