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Гонтарева отреагировала на сгоревшую хату "Квартала"

09:29
Гонтарева отреагировала на сгоревшую хату "Квартала" - фото 1
Гонтарева отреагировала на сгоревшую хату "Квартала"

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева возмутилась скандальным выпуском Вечернего Квартала о своей "хате"

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Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

"Это стыд! Насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе! Про цинизм "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", - заявила экс-чиновница и поделилась своими мыслями о том, кто виноват.

"Если подавать в суд, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажные в пользу Коломойского. Вы это и сами видите", - отметила Гонтарева.

Напомним, в свежем выпуске "Вечернего Квартала" прозвучал номер "на злобу дня" под названием "Горіла Хата". Ее исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Григория Веревки. Пожар кварталовцы назвали "ярким событием", позлорадствовали от души, заявив, что "хата" сгорела от стыда.

 
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Вечерний квартал Валерия Гонтарева Игорь Коломойский Новости Украина
Радио Свобода
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