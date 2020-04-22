Полицейские открыли уголовку против мэра Ивано-Франковска за приказ выселить ромов

Марцинкив стал фигурантом уголовного дела

В среду, 22 апреля, в посольстве США указали на свою обеспокоенность дикими мыслями Руслана Марцинкива о необходимости отселения цыган подальше на Закарпатье. Чуть позже свою позицию высказал и глава МВД Арсен Аваков.

Руководитель министества внутренних дел, который не забывает ущемлять права украинцев, объявил об открытии своими подчиненными уголовного дела против мэра Ивано-Франковска.

На своей странице в Twitter Арсен Аваков написал пафосный пост о том, что "Нацполиция - не карательная машина":

"По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске полицией начато уголовное производство по статье 161 УК Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии". Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин председатель, Украина - не Совок, Франковск - не княжество!".

За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ. Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане Голово, Україна – не «совок», Франківськ – не князівство! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 22, 2020

Почему городской голова областного центра потребовал от копов вывезения ромов, до сих пор неизвестно. Возможно, в них он увидел угрозу распространения коронавируса и решил обойтись с цыганами так, как ему захотелось.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально заразились коронавирусом 6592 человека. 174 случая инфекции закончились летально, а 424 пациента выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней, а спустя почти месяц, 22 апреля, ограничения продлили до 12 мая.