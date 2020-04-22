Мэр Ивано-Франковска потребовал выселить ромов из города: Причина неизвестна

Мэр Ивано-Франковска потребовал выселить всех ромов: Причина неизвестна

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал вывезти ромов из города на Закарпатье. Причина его решения неизвестна.

Об этом сообщает "Громадське".

По данным СМИ, соответствующую задачу градоначальник возложил на местную полицию, однако с ее реализацией возникли проблемы: 12 ромов отказались выезжать из города.

"Что значит« отказались ? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не упаковали и не вывезли?" - заявил Руслан Марцинкив и потребовал сделать "вторую ходку".

Какова причина подобной политики, на данный момент неизвестно.

Напомним, Почаев закрыли на въезд и выезд: Причина хорошо известна.