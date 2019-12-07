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Под Одессой сгорел военный склад. Что произошло?

Вчера, 22:00
Под Одессой сгорел военный склад. Что произошло? - фото 1
Под Одессой сгорел военный склад. Что произошло?

В с. Дачное Одесской области на складе воинской части произошел пожар.

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Об этом сообщает УНН.

"В результате пожара, по предварительным подсчетам, уничтожено и повреждено имущество вещевой и продовольственной службы воинской части. Точная сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания изношенного электрооборудования. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, 14 ноября в Винницкой области сгорел склад 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Силами работников ГСЧС пожар удалось потушить. По предварительным подсчетам, из-за стихии нанесен ущерб в 10, 5 млн. грн. К счастью, погибших и пострадавших нет.

На следующий день пострадали военные в Балаклее Харьковской области. В ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), состоялось возгорание с последующим взрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов. Результат печален: три человека погибли, несколько получили ранения.

в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), состоялось возгорание с последующим взрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов. Результат печален: три человека погибли, несколько получили ранения.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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пожар Одесская область Новости Украина
УНН
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