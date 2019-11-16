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Взрывы в Балаклее: Генштаб назвал причину

19:00
Взрывы в Балаклее: Генштаб назвал причину - фото 1
Взрывы в Балаклее: Генштаб назвал причину

В пятницу, 15 ноября, Балаклею сотрясли взрывы. Спустя сутки Генштаб назвал вероятную причину ЧП.

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"По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что 15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", состоялось его возгорание с последующим взрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов", - заявил Генштаб в Facebook.

Взрывы в Балаклее: Генштаб назвал причину - фото 191391

На данный момент место инцидента не представляет опасности для окружающих.

"В течение ночи определенным составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории. Загораний и задымлений не наблюдалось. Поэтому сейчас военный арсенал является безопасным", - отметил командующий Сил логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский.

Взрывы в Балаклее: Генштаб назвал причину - фото 191392

Олег Вишневский

Напомним, 15 ноября на артскладах в Балаклее произошло очередное ЧП. Погибли два человека, несколько военнослужащих получили ранения.

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ЧП в Балаклее ВСУ Генштаб Новости Украина
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