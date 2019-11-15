Новое ЧП в Балаклее: В ходе планового уничтожения снарядов погибли люди

Двое военных погибли в ходе плановой операции - как это понимать?

Днем в пятницу, 15 ноября, на артскладах в Балаклее произошло очередное ЧП, которое повлекло за собой жертвы.

На данный момент сообщается о двух погибших в Балаклее.

Это военные саперы, которые принимали участие в утилизации боеприпасов. Еще 4 человек получили ранения разной степени тяжести и доставлены в больницы.

Взрывы на военных складах в Балаклее - 15.11.2019:

Такие данные приводит Генштаб ВСУ.

Военные уверяют, что это была плановая операция по подрыву не кондиционных боеприпасов. Всего было 20 взрывов.

"Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте - котловане", говорится в официальном заявлении Генштаба, которые из-за смерти 2 и ранения 4 людей звучит как издевательство.

Что произошло в Балаклее?

Журнались Юрий Бутусов рассказал, почему произошло трагическое ЧП.

Группа из пяти саперов собирала 152 мм снаряды и реактивные снаряды, разлетевшиеся от взрывов и подлежащие утилизации, их складывали на специальной площадке, где осуществляются подрывы боеприпасов.

При перегрузке боеприпасов произошел взрыв снаряда. От взрыва двое саперов погиблои на месте, еще трое - получили ранения, состояние тяжелое, за их жизнь борются врачи. Жизни четвертого пострадавшего, к счастью, ничего не угрожает.

После взрыва и пожара на площадке утилизации сдетонировало еще около десятка снарядов. Угрозы для хранилища боеприпасов на базе нет, угрозы мирным жителям также нет.

Почему склады взрываются?

Руководство страны пока не делало никаких заявлений, однако по логике событий, реакция должна быть максимально жесткой.

Взрывы на военных складах - больная тема для Украины, которая уже шестой год переживает военную агрессию России, но так и не может навести порядок в своих тылах. Причем, так было и при президенте Порошенко, и при президенте Зеленском.

ЧП в Балаклее - далеко не первое. Так, в марте 2017 из-за аналогичной ситуации были эвакуированы почти 20 тысяч человек, а в мае 2018 военные чуть не сожгли склады сами и только чудо спасло объект от уничтожения. При этом инциденты не был толком расследованы, а ответственные отделались легким испугом.