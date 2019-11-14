Под Винницей сгорел военный склад, Что произошло? - ФОТО
Под Винницей сгорел военный склад, Что произошло? - ФОТО
В Винницкой области сгорел склад 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
"В металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м возник пожар. Огнем уничтожено имущество, хранившееся в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее", - говорится в сообщении.
Силами работников ГСЧС пожар удалось потушить. По предварительным подсчетам, из-за стихии нанесен ущерб в 10, 5 млн. грн. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. По факту ЧП назначено служебное расследование.
Напомним, вблизи поселка Дружба Ичнянского района произошел пожар складов боеприпасов ВСУ с дальнейшей детонацией боеприпасов. Больше об этом читайте здесь.
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