Под Винницей сгорел военный склад, Что произошло? - ФОТО

Под Винницей сгорел военный склад, Что произошло? - ФОТО

В Винницкой области сгорел склад 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

"В металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м возник пожар. Огнем уничтожено имущество, хранившееся в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее", - говорится в сообщении.

Силами работников ГСЧС пожар удалось потушить. По предварительным подсчетам, из-за стихии нанесен ущерб в 10, 5 млн. грн. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. По факту ЧП назначено служебное расследование.