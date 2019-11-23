Минобороны проведет чистки в Балаклее – Хомчак

Минобороны проведет чистки в Балаклее – Хомчак

Начальник Генштаба Руслан Хомчак пообещал скорые увольнения ответственных за взрывы в Балаклее.

Об этом генерал рассказал в интервью "Укринформ".

Комментируя недавнее ЧП в Харьковской области, глава Генштаба отметил, что "это был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу".

"Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил за то, что они это допустили", - отметил Хомчак.

Руслан Хомчак

Напомним, что в частях Балаклеи резонансные ЧП происходили дважды: в 2017 и 2019 гг. В первом случае имела место диверсия (по версия следствия – прим. ред.), во-втором - просчеты отдельных военнослужащих.

Как ранее сообщал Генштаб, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), состоялось возгорание с последующим взрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов. Результат печален: три человека погибли, несколько получили ранения.