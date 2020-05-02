Будем сопротивляться!: Мэр Черкасс объявил неповиновение Зеленскому

Будем сопротивляться!: Мэр Черкасс объявил неповиновение Зеленскому

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на видеообращение политика.

"Господин президент, я думал, когда вы победите - в стране будет закон один для всех... Придет весна и будем сажать. Только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, я думал, что вы будете сажать своих соратников за "Велюр", - заявил Анатолий Бондаренко и пообещал сопротивляться.

"А сейчас, как в том фильме о Крыме: Черкассы будут сопротивляться. Помните, Черкассы - свободный казацкий город, и если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните - никто в жизни не одолел Черкассы", - отметил градоначальник.

Напомним, 1 мая горсовет Черкасс разрешил работу местных магазинов, рынков и парикмахерских. В этот же день глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города "жестким реагированием".

Позже Анатолий Бондаренко обвинил Офис президента Украины в давлении из-за ослабления карантинных мер в Черкассах.