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Будем сопротивляться!: Мэр Черкасс объявил неповиновение Зеленскому

18:30
Будем сопротивляться!: Мэр Черкасс объявил неповиновение Зеленскому - фото 1
Будем сопротивляться!: Мэр Черкасс объявил неповиновение Зеленскому

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на видеообращение политика.

"Господин президент, я думал, когда вы победите - в стране будет закон один для всех... Придет весна и будем сажать. Только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, я думал, что вы будете сажать своих соратников за "Велюр", - заявил Анатолий Бондаренко и пообещал сопротивляться.

"А сейчас, как в том фильме о Крыме: Черкассы будут сопротивляться. Помните, Черкассы - свободный казацкий город, и если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните - никто в жизни не одолел Черкассы", - отметил градоначальник.

Напомним, 1 мая горсовет Черкасс разрешил работу местных магазинов, рынков и парикмахерских. В этот же день глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города "жестким реагированием".

Позже Анатолий Бондаренко обвинил Офис президента Украины в давлении из-за ослабления карантинных мер в Черкассах.

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Черкассы Анатолий Бондаренко Владимир Зеленский Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
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