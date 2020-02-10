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Отвода войск по всему фронту не будет – Загороднюк

09:36
Отвода войск по всему фронту не будет – Загороднюк - фото 1
Отвода войск по всему фронту не будет – Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против отвода войск по всей линии фронта на Донбассе.

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Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Мы очень серьезно исследовали этот вопрос (разведения войск - прим. ред.) и в Минобороны, в Генштабе, в других силовых ведомствах, на заседаниях СНБО. Главным было то, что это, во-первых, противоречит Минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться", - заявил министр обороны, подчеркнув, что все зависит от воли той стороны.

Отвода войск по всему фронту не будет – Загороднюк - фото 195618

Андрей Загороднюк

"Потому что если есть политическая воля у той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп", - подчеркнул Андрей Загороднюк.

Напомним, 29 октября 2019 г., согласно ранее подписанной формуле Штайнмайера, ВСУ отступили с позиций в районе Золотое. 9 ноября начался отвод войск у Петровское Луганской области. Несмотря на действия украинской стороны, оккупанты продолжили обстрелы позиций нашей армии.

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ВСУ Андрей Загороднюк АТО Новости Украина
Радио Свобода
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