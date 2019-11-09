ВСУ начали отступление сил в Петровском

Украинские военные покидают Петровское

Около полудня субботы, 9 ноября, принимающие участие в Операции объединенных сил офицеры выпустили сигнальную ракету, свидетельствующую о готовности покинуть свои позиции. То же сделали и оккупанты, только отходить от фронта они, разумеется, не собираются.

Не смотря на обстрелы террористов почти по всей линии фронта, а также в Золотом-4, где уже прошло одностороннее отступление, украинская сторона решила не отказываться от странных намерений потакать агрессорам.

При этом в штабе ООС заявили, что не зафиксировали "никакой огневой активности противника с полуночи". Официально не засчитали и ни одного нарушения перемирия в Петровском и в течение недели. Поэтому украинские военные и приступили к уходу с позиций.

Отдали приказ об отступлении даже после вчерашних заявлений главаря "ЛНР" о том, что если Золотое-4 будут патрулировать вооруженные копы, в населенный пункт зайдут силы "народной полиции" и "МГБ".

Как известно, перед отводом войск в Золотом никаких семи дней перемирия оккупанты не придерживались. Обстрелы шли даже в ночь перед отступлением украинских воинов в поля на необустроенные позиции.

В штабе ООС и СЦКК факт ведения огня в сторону ВСУ зафиксировали, но это никак не повлияло на решение Зе команды отступать.

Более того, позже у Зеленского пояснили, что обстрелов "не было", ведь их не зафиксировали вечно слепые наблюдатели ОБСЕ. Оказывается, в Офисе президента теперь отталкиваются от показаний сотрудничающих с оккупантами международников, а не от данных Генштаба.