Обстрелы боевиков: Пристайко нашел "решение" проблемы

Обстрелы боевиков: Пристайко нашел решение проблемы

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл дальнейшие действия украинской дипломатии в случае продолжения провокаций боевиков.

Об этом сообщает "Громадське".

"В отношении Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ — что это значит вообще. Означает ли это полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов", - заявил министр, добавив, что Украина будет пытаться связаться с партнерами по "нормандскому формату".

Отметим, что осенью 2019 г. Украина провела отвод войск в районе Золотого и Петровского. Однако несмотря на действия ВСУ, российские боевики продолжили обстрелы позиций нашей армии. С начала 2020 г. сообщения о гибели украинских воинов поступают почти каждый день.

Напомним, 18 декабря 2019 г. оккупанты обстреляли жилые районы прифронтовой Марьинки. В результате обстрелов был ранен мирный житель. Позже его подобрали бойцы ВСУ и оказались первую медицинскую помощь. Подробности читайте по ссылке.