ОГП откроет новое дело по пленкам Ермака: Что известно?

ОГП откроет новое дело по пленкам Ермака: Что известно?

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора Украины открыть еще одно уголовное производство по т.н. "пленкам Ермака".

Об этом сообщает юридическая компания в Facebook.

"Ранее, в интересах Гео Лероса в ОГП было подано заявление о совершении главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком уголовного преступления, которое заключается в заведомо ложном сообщении о преступлении. ОГП так и не было инициировано открытие производства, что побудило к обращению с жалобой в суд. Печерский суд удовлетворил жалобу адвоката Найем Маси-Мустафы представленную в интересах Гео Лерос на бездействие уполномоченных лиц Офиса Генерального прокурора о регистрации производства", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, после публикации скандальных пленок Андрей Ермак сообщил ГБР и СБУ неправдивую информацию о правонарушении, совершенном против него и его брата Дениса Ермака.

Теперь правоохранители вынуждены проверить все факты, изложенные в заявлении Андрея Ермака, провести полное, всестороннее и объективное досудебное расследование и предоставить надлежащую правовую оценку действиям заявителя.

Что было ранее?

29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ. Гео Лерос также в долгу не остался и обратился в САП.

1 апреля сотрудники СБУ явились домой к "слуге народа" Гео Леросу. В этот же день Денис Ермак признал аутентичность скандальных записей. 2 июня ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство по скандальным пленкам.