Очередной нардеп подхватил COVID-19: Что известно
Очередной народный депутат Украины заболел коронавирусом.
Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на инсайд.
По данным издания, очередной жертвой COVID-19 cтал депутат от Батькивщины Иван Крулько. Тест политика дал положительный результат; его он получил в понедельник.
Как уточняет СМИ, на заседании 1 сентября Крулько отсутствовал на заседании Рады, однако он присутствовал на работе 25 августа.
На данный момент народный избранник не подтвердил и не опровергнул опубликованную информацию.
Напомним, что…
За время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинских политиков. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, Валерий Божик, олигарх Вадим Новинский, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.