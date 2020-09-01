Очередной нардеп подхватил COVID-19: Что известно

Очередной нардеп подхватил COVID-19: Что известно

Очередной народный депутат Украины заболел коронавирусом.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на инсайд.

По данным издания, очередной жертвой COVID-19 cтал депутат от Батькивщины Иван Крулько. Тест политика дал положительный результат; его он получил в понедельник.

Как уточняет СМИ, на заседании 1 сентября Крулько отсутствовал на заседании Рады, однако он присутствовал на работе 25 августа.

На данный момент народный избранник не подтвердил и не опровергнул опубликованную информацию.

Напомним, что…

За время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинских политиков. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, Валерий Божик, олигарх Вадим Новинский, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.