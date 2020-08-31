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Глава Львовского облсовета заболел COVID-19

11:04
Глава Львовского облсовета заболел COVID-19 - фото 1
Глава Львовского облсовета заболел COVID-19

Глава Львовского облсовета Александр Ганущин заболел коронавирусом.

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Об этом политик сообщил в Facebook.

пятницу после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР тест. Результат развеял мои надежды - "РНК вирус SARS - CoV2 обнаружен". Далее действовал по протоколу - семейный врач, антибиотики и самоизоляция. Предупредил всех с кем контактировал последние несколько дней. Очень рассчитываю, что вирус пройдет мимо Вас", - написал Ганущин, посоветовав беречь себя.

"Мой образ жизни предполагает постоянное общение с людьми, поэтому к такому повороту событий был готов. Сейчас чувствую себя как при легкой простуде, которая сильно утомляет, как 10 км трусцой или с рюкзаком в горах. Берегите себя и родных. Все будет хорошо!", - подытожил политик.

Напомним, что…

За время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинских политиков. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, Валерий Божик, олигарх Вадим Новинский, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.

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