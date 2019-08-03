"Нормандский" формат будет: Зеленский назвал дату

"Нормандский" формат будет: Зеленский назвал дату

Участники нормандского формата проведут встречу в конце августа во Франции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - сказал гарант.

Отметим, что Зеленский продолжает лелеять надежды на решение донбасского вопроса. В том числе и путем нормандского формата. Неопределенностью позиции гаранта пользуется олигарх Виктор Медведчук, регулярно летающий в Москву и ведущий переговоры с ее марионетками Кремля.

В преддверии выборов "оппозиционеры" пытались сформировать в сознании своего электората образ Зеленского, как "опорошенчившегося" политика. Является ли он и вправду таким – покажет ближайшее время. В любом случае, "перемирие" не поможет решить донбасский кризис. Боевики нарушали и будуть нарушать любые договоренности.