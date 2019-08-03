война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

"Нормандский" формат будет: Зеленский назвал дату

Вчера, 21:13
"Нормандский" формат будет: Зеленский назвал дату - фото 1
"Нормандский" формат будет: Зеленский назвал дату

Участники нормандского формата проведут встречу в конце августа во Франции.

Зеленский встретится с Трампом. Названа дата

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - сказал гарант.

Отметим, что Зеленский продолжает лелеять надежды на решение донбасского вопроса. В том числе и путем нормандского формата. Неопределенностью позиции гаранта пользуется олигарх Виктор Медведчук, регулярно летающий в Москву и ведущий переговоры с ее марионетками Кремля.

В преддверии выборов "оппозиционеры" пытались сформировать в сознании своего электората образ Зеленского, как "опорошенчившегося" политика. Является ли он и вправду таким – покажет ближайшее время. В любом случае, "перемирие" не поможет решить донбасский кризис. Боевики нарушали и будуть нарушать любые договоренности.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Нормандская четверка война на Донбассе Новости Украина
Интефакс Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
"Слуга народа" распределила места в Раде. Но не до конца - фото 1
"Слуг народа" распределили в Раде. Но не до конца
Вчера, 19:30
Зеленский встретится с Трампом. Названа дата - фото 1
Зеленский встретится с Трампом. Названа дата
Вчера, 16:30
Парубию нашли замену. Он вам знаком - фото 1
Парубию нашли замену. И он вам знаком
Вчера, 15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...