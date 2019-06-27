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Рабинович объявил о новой поездке Медведчука к террористам: для освобождения пленных

14:00
Медведчук "договорился" с Пушилиным и Пасечником - фото 1
Медведчук "договорился" с Пушилиным и Пасечником

Регионалы и отъявленные антиукраинские деятели собираются поднять свой предвыборный рейтинг с помощью договоренностей с Путиным. Впрочем, фамилию главаря РФ они не упоминают, ведь по их байке "Украина воюет не с Россией, а с "ополченцами".

В четверг, 27 июня, один из соратников лидера пятой колонны Виктора Медведчука Вадим Рабинович объявил о скором освобождении четырех узников Кремля.

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В эфире не так давно купленного кумом Путина канала "112.Украина" один из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя" заявил о том, что Медведчук отправился на прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Проходят они в Минске, а целью поездки коллаборанта является достижение договоренности о выдаче Украине пленных.

"Думаю, в течение ближайших 20-30 минут мы узнаем, что главе политсовета нашей партии удалось освободить несколько наших людей, находящихся в плену", - отметил Рабинович.

Скорее всего, незаконно похищенных террористами украинцев привезут в Минск, где передадут украинской стороне во время очередных переговоров Трехсторонней контактной группы.

При этом на встрече одних террористов с другими многократно звучали фразы с критикой Владимира Зеленского о том, что политической воли для обмена пленными у него нет, а вот сегодняшние договоренности "будут шагом для начала переговоров по обмену всех на всех".

Возможный выход украинских военных из застенок подвалов "ДНР" и "ЛНР", разумеется, можно назвать хорошей новостью. Только вот большой вопрос, кого именно отпустят оккупанты. Вполне может быть, что на свободную от РФ территорию прибудут завербованные ФСБшниками пленные. Кроме того, неприятен и тот факт, что вопрос освобождения украинцев кроется в договорняках Путина с пятой колонной, а не в выполнении достигнутых ранее соглашений.

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Оппозиционная платформа - За життя Виктор Медведчук Минск терроризм Вадим Рабинович Новости
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