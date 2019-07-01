Зеленский объявил "мир". Боевики тут же открыли огонь

Зеленский объявил "мир". Боевики тут же открыли огонь

В понедельник, 1 июля, Владимир Зеленский заявил о начале перемирия между Украиной и боевиками. Террористы тут же открыли огонь.

Об этом сообщают отчеты штаба ООС.

"Около 10.50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и подло обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР”, -говорится в сообщении.

Как результат, два человека погибли и еще один получил ранения. Отметим, что своей атакой "ДНРвцы" в очередной раз подчеркнули свою близость к нацистам: и те, и другие атаковали санитарные экипажи.

Но на этом преступления террористов не ограничиваются. Как оказалось, за сутки до этого преступники атаковали патрульную полицию. В результате были контужены два полицейских и повреждено патрульное авто.

Напомним, экс-командующий ООС Сергей Наев отчитался об успехах ВСУ за последний год войны на Донбассе. По словам генерала, Украине удалось вернуть 24 км (в квадрате) территорий.

По словам военносдужащего, уже 30 апреля 2018 г. были завершены все мероприятия по подготовке сил ООС. Формат операции предусматривал проведения целого ряд действий. Как результат, "Объединенные силы стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь украинского оружия и продолжили борьбу с врагом".