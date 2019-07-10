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Медведчук поклонился Медведеву. Опять

17:40
Медведчук поклонился Медведеву. Опять - фото 1
Медведчук поклонился Медведеву. Опять

Виктор Медведчук опять слетал в Москву. Для встречи с Дмитрием Медведевым. Компанию олигарху составили Вадим Рабинович, Юрий Бойко и формальный владелец NewsOne Тарас Козак.

"Телемост" Украина- Россия. Сеть разорвало от гнева – ФОТО

Об этом сообщают РосСМИ.

О чем конкретно говорили коллаборационисты - пока что неизвестно. Однако премьер РФ не преминул похвалить их за диалог.

"Чего скрывать, практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно и всячески поддерживаем намерение "Оппозиционной платформы – За жизнь" этот диалог восстановить", - сказал Дмитрий Медведев.

Медведчук поклонился Медведеву. Опять - фото 184078

Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нах-Нах приехали к волку

Отметим, что Медведчук летал в Москву и ранее. Будто бы для решения газовых вопросов. Но мы то знаем, что дело всего лишь в получении рейтингов у определенного электората.

Позже на действия олигарха отреагировал Кабмин, но как-то слабо, лишь запретив нерегулярные перелеты в Россию. Также хотелось бы увидеть адекватную реакцию правоохранительных органов, но дальше громких заявлений тогда так никто и не ушел.

Последует ли реакция сейчас?

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Виктор Медведчук Дмитрий Медведев Вадим Рабинович Россия Юрий Бойко Новости Украина
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