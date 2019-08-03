Зеленский встретится с Трампом. Названа дата
Зеленский встретится с Трампом. Названа дата
Президент Украины Владимир Зеленский все же встретится с главой США Дональдом Трампом.
Об этом гарант рассказал в интервью "Интерфакс Украина".
"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - заявил Зеленский.
Отметим, что намедни многие СМИ писали о возможной отмене рандеву гарантов из-за главы ОП Андрея Богдана.
Как известно, тот ранее был юристом Игоря Коломойского. А к последнему очень скептически относится адвокат Трампа "Руди" Джулиани.
Якобы не зря, а за дело: олигарха обвиняют в угрозах знакомым американского президента.
Что же касается самого президента США, то он неоднократно выражал свою поддержку Украине.
Напомним, "Бацька" и Зеленский обсудили хозяйство. И кое о чем договорились.
powered by lun.ua
Другое на тему
Парубию нашли замену. И он вам знаком
15:00
Богдана в отставку: известно, кто слил "заявление"
13:30
"Вы обещали!": Зеленский устроил жесткую перепалку в сети –ФОТО
10:31
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...