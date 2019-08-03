Зеленский встретится с Трампом. Названа дата

Зеленский встретится с Трампом. Названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский все же встретится с главой США Дональдом Трампом.

Об этом гарант рассказал в интервью "Интерфакс Украина".

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - заявил Зеленский.

Отметим, что намедни многие СМИ писали о возможной отмене рандеву гарантов из-за главы ОП Андрея Богдана.

Как известно, тот ранее был юристом Игоря Коломойского. А к последнему очень скептически относится адвокат Трампа "Руди" Джулиани.

Якобы не зря, а за дело: олигарха обвиняют в угрозах знакомым американского президента.

Что же касается самого президента США, то он неоднократно выражал свою поддержку Украине.

Напомним, "Бацька" и Зеленский обсудили хозяйство. И кое о чем договорились.