На полигоне ВСУ сгорели палатки, есть пострадавшие

На полигоне ВСУ сгорели палатки, есть пострадавшие

Во вторник, 31 декабря, на полигоне в Николаевской области произошел пожар. К сожалению, без пострадавших не обошлось.

Об этом сообщают "Новости Н" со ссылкой на инсайд в ВСУ.

По данным СМИ, пожар возник в одной из палаток, где пребывали военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады. Огонь моментально перекинулся на соседние тенты. Самостоятельно справиться со стихией военнослужащие так и не смогли: пришлось вызывать ГСЧС.

К сожалению, без пострадавших не обошлось: несколько служащих ВСУ получили ожоги различной степени тяжести. Больше всех пострадал сержант 34-го батальна терробороны.

"С многочисленными ожогами лица и конечностей, военнослужащего доставили в Николаевский военный госпиталь, где он был помещен в реанимацию. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое. Причины пожара выясняются", - резюмировало СМИ.

Напомним, в Винницкой области сгорел склад 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Силами работников ГСЧС пожар удалось потушить. По предварительным подсчетам, из-за стихии нанесен ущерб в 10, 5 млн. грн. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Немного погодя пострадали военные в Балаклее Харьковской области. В ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), состоялось возгорание с последующим взрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов. Результат печален: три человека погибли, несколько получили ранения.