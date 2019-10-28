"Мы следили": Кремль высказался о ссоре Зе и добровольцев

"Мы следили": Кремль высказался о ссоре Зе и добровольцев

Намедни президент Украины Владимир Зеленский вступил в жесткую перепалку с добровольцами в Золотом. Как оказалось, за ней следили и в Кремле.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Мы следили с большим вниманием (за поездкой Зеленского - прим. ред.). Некоторые диалоги (между украинским лидером и представителями добробатов - прим. ред.), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть и показали первоисточник этих проблем", - заявил спикер Кремля и "понадеялся" на Зеленского.

"Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению, что является важной составной частью подготовки к проведению саммита", - заявил Песков.

Напомним, 26 октября Владимир Зеленский прибыл в Золотое на Донбассе для общения с добровольцами. Но беседа почему-то не задалась. Один из добровольцев призвал гаранта провести встречу с противниками разведения сил на Донбассе и подписать некий меморандум, однако тот сделал вид, что не совсем понял, о ком именно идет речь. ВИДЕО смотрите по ссылке.

Отметим, что несмотря на непонимание президента, в обществе и вправду присутствуют некоторые сомнения касательно реализации формулы Штайнмайера.

Как известно, согласно договоренностям сторон, на Донбассе должен пройти отвод войск. Однако из-за провокаций боевиков он все время откладывается. Кроме того Кремль возмущают требования Украины вернуть контроль над границей, что дает Украине еще один повод заявить о несоблюдении РФ упомянутых договоренностей.