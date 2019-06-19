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Мостик Кличко попал в маленький скандал. Еще один

10:34
Мостик Кличко попал в маленький скандал. Еще один - фото 1
Мостик Кличко попал в маленький скандал. Еще один

Мост Кличко продолжает радовать киевлян и всю страну расчудесными новостями. Кто же недоволен на этот раз?

Саакашвили потоптался на мостике Кличко. В дорогущих кроссовках

Отвечаем. Как сообщает фб-паблик "Киев- велосипедный город "несмотря на все замечания и предложения велосообщества и Сектора развития велосети, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, заказчик и генподрядчик нанесли пластиковую дорожную разметку постоянного положения, которая противоречит двусторонний направленности велодвижения на мосту".

Мостик Кличко попал в маленький скандал. Еще один - фото 182913

В посте подчеркивается, что в тендерной документации четко указаны "две сплошные линии с двух сторон велодорожки общей протяженностью 420 метров".

Мостик Кличко попал в маленький скандал. Еще один - фото 182916

А вот куда делась "лишняя" разметка – настоящая загадка.

Напомним, мост Кличко уже успел войти в список самых нелепых символов города.

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видимо, это не очень помогло: стекло треснуло опять.

Позже оказалось, что и под мостом имеются проблемы.

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Киев мост Виталий Кличко Новости Украина
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