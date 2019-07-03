Мостик Кличко "попал" под следствие. За что?

Мостик Кличко попал под следствие. Что происходит?

Больше месяца стеклянный мост Кличко радовал нас своими новостями. Что ни день – то скандал. На несуразность происходящего наконец-то обратили и следственные органы.

По данным СМИ, Печерский районный суд позволил ГБР изъять вещие и документы из КП “Инженерный центр”. Чиновников учреждения обвиняют в "присвоении чужого имущества путем злоупотребления” (ч.5 ст. 191 УК Украины).

Упомянутое КП будто бы подделало целый ряд данных в проектной документации одиозного моста. Как результат, некие лица стали богаче на 11 млн. грн.

Напомним, мост Кличко уже успел войти в список самых нелепых символов города.

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видимо, это не очень помогло: стекло треснуло опять.

Позже оказалось, что и под мостом имеются проблемы.