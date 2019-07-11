война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Мост Кличко дал трещину и движется на Троещину (ФОТО+ВИДЕО)

12:40
Мост Кличко треснул - фото 1
Мост Кличко треснул

Скандальный и не особо нужный столице пешеходный мост, объединяющий парк Крещатый и Владимирскую горку, начал потихоньку разрушаться. Через пару месяцев после его открытия.

Скандальный мост со стеклянной пешеходной зоной, на который власти Киева потратили баснословные деньги, снова оказался в центре скандала.

Мостик Кличко "попал" под следствие. За что?

Если ранее у него просто приходили в негодность стекла, сегодня утром у одной из оград моста заметили трещину шириной с палец.

Мост Кличко дал трещину и движется на Троещину (ФОТО+ВИДЕО) - фото 184114

Кроме того, судя по всему, часть основы конструкции "решила переехать на Троещину" и съехала на сантиметр-другой. Об этом свидетельствует провисание ограждающих тросов, которые раньше были натянуты.

Мост Кличко дал трещину и движется на Троещину (ФОТО+ВИДЕО) - фото 184116

Появились и зазоры возле врезанных в парапет креплений.

Мост Кличко дал трещину и движется на Троещину (ФОТО+ВИДЕО) - фото 184115

В общем, мост трещит по швам.

Что именно произошло, и является ли ЧП свидетельством того, что ходить по объекту уже небезопасно, неизвестно.

Напомним, мост Кличко уже успел войти в список самых нелепых символов города.

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видимо, это не очень помогло: стекло треснуло опять.

Позже оказалось, что и под мостом имеются проблемы.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Мост Кличко Киев Происшествия Новости Виталий Кличко
Информатор
powered by lun.ua
Другое на тему
Социологи сами не могут определиться, кто проходит в Раду - фото 1
Рейтинговые войны: социологи разнятся в цифрах и количестве проходящих в Раду партий
14:00
Рада приняла новый Избирательный кодекс. Неожиданно - фото 1
Нардепы приняли закон о новом избирательном кодексе
13:20
"Показательные выступления" Кириленко закончились гибелью бойца ВСУ - фото 1
Вояки пропускали пана: стали известны подробности поездки главы ДонОГА на передовую
09:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
08 июля, 20:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...