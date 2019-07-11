Мост Кличко дал трещину и движется на Троещину (ФОТО+ВИДЕО)

Мост Кличко треснул

Скандальный и не особо нужный столице пешеходный мост, объединяющий парк Крещатый и Владимирскую горку, начал потихоньку разрушаться. Через пару месяцев после его открытия.

Скандальный мост со стеклянной пешеходной зоной, на который власти Киева потратили баснословные деньги, снова оказался в центре скандала.

Если ранее у него просто приходили в негодность стекла, сегодня утром у одной из оград моста заметили трещину шириной с палец.

Кроме того, судя по всему, часть основы конструкции "решила переехать на Троещину" и съехала на сантиметр-другой. Об этом свидетельствует провисание ограждающих тросов, которые раньше были натянуты.

Появились и зазоры возле врезанных в парапет креплений.

В общем, мост трещит по швам.

Что именно произошло, и является ли ЧП свидетельством того, что ходить по объекту уже небезопасно, неизвестно.

Напомним, мост Кличко уже успел войти в список самых нелепых символов города.

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видимо, это не очень помогло: стекло треснуло опять.

Позже оказалось, что и под мостом имеются проблемы.