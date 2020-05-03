Люди забили на карантин: Одесская область вырвалась в лидеры по распространению COVID-19

Фактическое отсутствие карантина в Одесской области привело к вспышке коронавируса

За минувшие сутки в Одесской области медики зафиксировали весьма масштабную вспышку китайской коронавирусной инфекции. И хотя в МОЗ говорят о том, что в "стране отсутствуют очаги заражения", местные власти эту информацию опровергают.

На своей странице в Facebook глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил о том, что обнаружение медиками наибольшее количество новых случаев в Украине за сутки - прямой результат пренебрежительного отношения людей к карантину.

Губернатор, правда, обвинил в нарушении санитарных норм не только безалаберных людей, но и местные власти. Мол, мэры не сделали ничего для того, чтобы народ сидел дома, а не шарился на улицах.

- Дерзкое отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами приводят к неутешительным результатам. Крупнейшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантину и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии: Подольск - 178 случаев (55 за сутки), Одесса - 78 случаев (2 за сутки), Беляевский район - 53 случая (11 за сутки), - написал глава ОГА.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 11913 заразившихся COVID-19. 288 человек скончались, а 1547 выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.