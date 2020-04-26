Коронавирус в Украине: в тестировании снова не совершили прорыв

Украина не отслеживает реальную картину распространения коронавируса

Утром в воскресенье, 26 апреля, в Центре охраны здоровья предоставили обновленную статистику течения пандемии COVID-19 в нашей стране. Выше "положенной нормы" количество официально подтвержденных диагнозов так и не прыгнуло.

По официальным данным, которые сегодня озвучили в МОЗ, за минувшие сутки в лабораториях сумели получить лишь 492 положительных пробы на коронавирус.

Эта цифра практически полностью совпадает со значениями, которые в ЦОЗ фиксируют ежедневно в течение недели, хотя равномерного распространения болезни быть не может, ведь большинство зараженных контактировали с десятками людей и не могли передавать инфекцию не более чем одному человеку. Впрочем, наша официальная статистика выглядит именно так.

"В Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 209 случаев заболевания закончились летально, а 840 пациентов выздоровели", - отметили в ведомстве.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.