Ослабление карантина: Шмыгаль озвучил будущие правила поведения украинцев
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил правила поведения, которым украинцы должны следовать после ослабления карантина
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика Telegram.
"Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, по новому социальному поведению. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет", - заявил Денис Шмыгаль и раскрыл детали.
Жизнь после ослабления карантина: Что изменится?
После ослабления карантина, украинцы должны будут соблюдать следующие правила:
I. Безопасное расстояние
- Избежание скопления людей;
- Дистанция между людьми в помещениях должны быть не меньше 1.5 м.
II. Постоянная дезинфекция
- Обработка помещений дезинфицирующими средствами;
- Размещения дозаторов на видимых местах.
III. Индивидуальная защита
- Использование масок и рукавичек в публичных местах;
- Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Выход из карантина: Как это будет?
Напомним, 11 марта Ка»бмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.
25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.
1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.
6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.
22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.