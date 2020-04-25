Ослабление карантина: Шмыгаль озвучил будущие правила поведения украинцев

Ослабление карантина: Шмыгаль озвучил будущие правила поведения украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил правила поведения, которым украинцы должны следовать после ослабления карантина

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика Telegram.

"Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, по новому социальному поведению. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет", - заявил Денис Шмыгаль и раскрыл детали.

Жизнь после ослабления карантина: Что изменится?

После ослабления карантина, украинцы должны будут соблюдать следующие правила:

I. Безопасное расстояние

Избежание скопления людей;

Дистанция между людьми в помещениях должны быть не меньше 1.5 м.

II. Постоянная дезинфекция

Обработка помещений дезинфицирующими средствами;

Размещения дозаторов на видимых местах.

III. Индивидуальная защита

Использование масок и рукавичек в публичных местах;

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Выход из карантина: Как это будет?

Напомним, 11 марта Ка»бмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.