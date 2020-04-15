Коронавирус в армии: 307 человек в изоляции, еще четверо заразились

В ВСУ 23 бойца заразились коронавирусом

Кроме распространения среди медиков, священников и гражданских лиц опасная китайская болячка активно поражает еще и бойцов ВСУ. На которых сейчас лежит задача защищать Украину в случае усиления путинской агрессии.

Как заявили в Командовании медицинских сил ВСУ на странице ведомства в Facebook, по состоянию на утро среды, 15 апреля, в ВСУ зафиксировано 23 официально подтвержденных случая заболевания китайским коронавирусом.

Один боец армии погиб, а еще один выздоровел. За минувшие сутки лаборатории подтвердили четыре новых случая заболевания в рядах Вооруженных сил.

- Зараженным оказался военнослужащий Житомирского гарнизона, который с 8 апреля находился на изоляции из-за контакта с больным. Его госпитализировали в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное. Также подтвержден диагноз у военного из Одесского гарнизона, который с 9 апреля находится в стационаре военного центра Южного региона с "пневмонией". На самозиоляции продолжает находиться военный из Винницы, который заразился через контакт. Диагноз подтвердился также у находящегося неделю в Черновицкой областной клинической больнице с подозрением на коронавирус, - подчеркнули в командовании медсил.

Кроме того, военные уточнили и общее количество находящихся в самоизоляции солдат - 307. В ближайшие трое суток у 47 из них должен закончиться срок двухнедельного пребывания в одиночестве.

Напомним, по состоянию на утро среды, 14 апреля, в Украине официально зафиксировали 3764 случая заражения китайским коронавирусом.

108 человек скончались, а 143 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.