Кличко сэкономил на стеклянном мостике: Он сам об этом заявил

Кличко сэкономил на стеклянном мостике: Он сам об этом заявил

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичным властям удалось сэкономить больше 100 млн грн при строительстве скандального стеклянного моста на Владимирской горке.

Об этом глава КГГА написал в Facebook.

"Мост обошелся в 278 с половиной миллионов гривен! Плюс проектные и другие дополнительные работы. Всего на мост с прилегающими объектами и территорией (в частности, парков Крещатый и "Владимирская горка", фонтаном) город потратил 306 млн гривен хотя, по предварительным расчетам, на весь комплекс работ и объектов предусматривалась сумма почти 420 млн. То есть город сэкономил более 100 млн гривен", - заявил Кличко и посоветовал побольше гулять на стеклянном мосту.

"Поэтому, наслаждайтесь прогулками нашим замечательным мостом, он - "чистый". Мне неприятно, что такой хороший знаковый объект сделали инструментом политической борьбы против меня как мэра. Но мне приятно, что киевляне его называют "мостом Кличко", - резюмировал мэр столицы.

Мостик Кличко: Краткая история успеха

Мост Кличко уже успел войти в список самых нелепых символов города.

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видимо, это не очень помогло: стекло треснуло опять.

Позже оказалось, что и под мостом имеются проблемы.