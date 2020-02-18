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Кличко сэкономил на стеклянном мостике: Он сам об этом заявил

Вчера, 21:40
Кличко сэкономил на стеклянном мостике: Он сам об этом заявил - фото 1
Кличко сэкономил на стеклянном мостике: Он сам об этом заявил

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичным властям удалось сэкономить больше 100 млн грн при строительстве скандального стеклянного моста на Владимирской горке.

В мостике Кличко завелась жизнь – ФОТО, ВИДЕО

Об этом глава КГГА написал в Facebook.

"Мост обошелся в 278 с половиной миллионов гривен! Плюс проектные и другие дополнительные работы. Всего на мост с прилегающими объектами и территорией (в частности, парков Крещатый и "Владимирская горка", фонтаном) город потратил 306 млн гривен хотя, по предварительным расчетам, на весь комплекс работ и объектов предусматривалась сумма почти 420 млн. То есть город сэкономил более 100 млн гривен", - заявил Кличко и посоветовал побольше гулять на стеклянном мосту.

Кличко сэкономил на стеклянном мостике: Он сам об этом заявил - фото 196023

"Поэтому, наслаждайтесь прогулками нашим замечательным мостом, он - "чистый". Мне неприятно, что такой хороший знаковый объект сделали инструментом политической борьбы против меня как мэра. Но мне приятно, что киевляне его называют "мостом Кличко", - резюмировал мэр столицы.

Мостик Кличко: Краткая история успеха

Мост Кличко уже успел войти в список самых нелепых символов города.

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видимо, это не очень помогло: стекло треснуло опять.

Позже оказалось, что и под мостом имеются проблемы.

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Виталий Кличко Мост Кличко Киев Новости Украина
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