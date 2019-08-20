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В мостике Кличко завелась жизнь – ФОТО, ВИДЕО

21:00
В мостике Кличко завелась жизнь – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В мостике Кличко завелась жизнь – ФОТО, ВИДЕО

Мостик Кличко попал в очередной скандал. Неужели стекла ? Да. "Трещины?", - уточните вы. Нет, нечто иное!

На мостик "Зеленского-Филатова" открыли дело

Об этом сообщил интернет-пользователь Дмтрий Вдовико в Facebook.

"Будете смеяться, но внутри стекла на мосту Кличко завелись мухи", - написал он.

В мостике Кличко завелась жизнь – ФОТО, ВИДЕО - фото 186258

И выложил вот это видео.

 

Комментаторы сети мигом оценили "кличковский бестиарий"

В мостике Кличко завелась жизнь – ФОТО, ВИДЕО - фото 186256

Можете оценить и вы! Где же еще можно увидеть террариум за полмиллиарда гривен!

Напомним, мост Кличко уже успел войти в список самых нелепых символов города.

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видимо, это не очень помогло: стекло треснуло опять.

Позже оказалось, что и под мостом имеются проблемы.

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Мост Кличко Киев Новости Украина
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