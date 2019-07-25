Кличко попытался что-то сказать, завис и дико оконфузился –смешное ВИДЕО

Кличко жестко оконфузился новым перлом. Это нужно видеть –ВИДЕО

Мэр Киева, а по совместительству и оратор Виталий Кличко снова прославился непереводимой фразой.

Придя на эфир передачи "Ваша свобода", градоначальник попытался оправдаться за легендарный стеклянный мост, но что-то пошло не так.

Не беремся передать его фразу в тексте, поэтому просто посмотрите видео.

И тут же подтянулись ценители Виталия.

Отметим, что мэр Киева уже давно прославился своими ораторскими способностями. Именно благодаря ему мы можем смотреть в завтрашний день и готовиться к земле.

А что касается легендарного моста Кличко, то тот уже давно успел войти в список самых нелепых символов города.

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видимо, это не очень помогло: стекло треснуло опять.

Позже оказалось, что и под мостом имеются проблемы